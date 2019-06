Violette krallten sich Salzburger Kicker-Juwel

Das er in Klagenfurt, zuvor bei Westligist Grödig zeigte. „Dort hatte ich mit Trainer Andi Fötschl einen großen Förderer“, vergisst der Linksaußen nicht. Der bis zur U13 beim Stadtverein USK Gneis kickte, es nun an den Verteilerkreis nach Wien schaffte, ohne je in einer Fußball-Akademie gewesen zu sein. „Das hat mich umso ehrgeiziger gemacht. Das, was Spielern dort geboten wird, habe ich versucht, mir selbst anzueignen, an Stärken und Schwächen gearbeitet.“ Dazu legte er die SSM-Matura am Christian-Doppler-Gymnasium ab, machte den Zivildienst beim Samariterbund. „Wenn man kranke Leute herumfährt, weiß man es noch mehr zu schätzen, professionell Fußball zu spielen“, betont Benni. Sein Ziel bei der Austria, wo er definitiv für den Bundesliga- und nicht den Zweitliga-Kader geholt wurde: „Dass ich zeige, was ich kann und dass ich mich körperlich und fußballerisch weiterentwickle.“