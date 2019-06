Zahl der Asylanträge in Italien stark rückläufig

Dutzende Migranten in Segelboot angekommen

Am Samstag kamen erneut rund 60 Migranten an Bord eines Segelbootes in Kalabrien an. Das Schiff, auf dem sich auch sechs Frauen und 13 Minderjährige befanden, wurde von der italienischen Küstenwache unweit von Vibo Valentia lokalisiert. Zwei mutmaßliche ukrainische Schlepper wurden festgenommen. Die auf dem Boot eingepferchten Migranten stammen aus dem Iran, dem Irak und aus Syrien. Das Boot soll von der türkischen Stadt Izmir abgefahren sein.