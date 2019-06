Asylwerber waren als Auftrags-Diebe unterwegs

Nachdem er am 4. Juni in einer Tankstelle Süßigkeiten gestohlen hatte, wurde der Weißrusse von einer Polizeistreife angehalten. In seinem Rucksack fand sich weiteres Diebesgut, unter anderem eine Sonnenbrille und Parfums. Als die Beamten den Mann am 6. Juni zur Einvernahme vorladen wollten, hatte er schon wieder Diebesgut dabei. Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige im Zeitraum eines Monats, teils gemeinsam mit einem Georgier und im Auftrag anderer Asylwerber, an mehreren Tatorten im Bezirk Vöcklabruck Diebstähle begangen hat. Durch den Verkauf der Beute verschafften sich die beiden Diebe eine fortlaufende Einnahmequelle. Sie wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.