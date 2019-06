Aufreger-Hochzeit! Erdogan als Trauzeuge von Özil

Benefizaktion

Im Rahmen ihrer glamourösen Hochzeit kündigten die beiden eine große Benefizaktion an. In den sozialen Medien teilte Özil mit, dass er Kindern in Not weltweit insgesamt 1000 Operationen ermöglichen möchte. Zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan spendete er zudem 14.000 bedürftigen Türken und 2000 syrischen Kriegsflüchtlingen eine Mahlzeit.