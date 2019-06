Bei Unfall in Walding brachen sich Lenker Genick

Bei dem Raser-Unfall in einer Kurve in Walding brachen sich beide Lenker das Genick – das steht nun als Todesursache fest. Wie berichtet war ein 31-jähriger aus St. Johann am Wimberg bei einem Überholmanöver frontal in den Wagen einer 45-jährigen, dreifachen Mutter aus Feldkirchen an der Donau gekracht. Der Sohn (25) der Lenkerin ist schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr.