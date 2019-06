Sonnencreme raus! Jetzt kommt die „heiße Phase“

Sonnenschutz, Sonnenbrille und luftige Kleidung sind in der kommenden Woche ein absolutes Muss. Denn ab Pfingstsonntag gehen wir in puncto Wetter in die „heiße Phase“. Über die ganze nächste Woche hinweg erwarten uns in Österreich Temperaturen um die 30 Grad. Den vorläufigen Hitzehöhepunkt wird es laut Prognose zur Wochenmitte geben, mit Spitzen von bis zu 34 Grad.