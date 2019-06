Facebook beendet die Zusammenarbeit mit Huawei

Während der eine Tech-Gigant aus dem Silicon Valley also auf Distanz zum chinesischen Unternehmen geht, will der andere - nämlich Google - weiterhin mit Huawei zusammenarbeiten. Wie die „Financial Times“ berichtet, strebt das Unternehmen eine Erlaubnis der US-Regierung an, weiterhin mit dem Unternehmen im Geschäft zu bleiben. Vor allem geht es darum, die Smartphones weiterhin mit dem Betriebssystem Android auszustatten.