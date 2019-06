Es rumort in den Reihen der Sozialdemokraten

Bringt sich Gerhard Zeiler in Stellung?

Im Hintergrund scheint sich allerdings bereits Medienmanager Gerhard Zeiler in Stellung zu bringen: Er, dem 2016 noch Christian Kern an der Parteispitze vorgezogen worden war, wäre nach Gesprächen mit Parteigranden à la Michael Häupl bereit für den Job, berichten mehrere Medien. Auch Altkanzler Franz Vranitzky soll in der Causa mitmischen. Insidern zufolge gilt es allerdings als unwahrscheinlich, dass Zeiler rasch übernimmt - jedenfalls vor der Wahl.