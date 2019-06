Mit viel Flow die Skipisten hinunter!

Neue Mountainbike-Trails gibt es auch in Finkenstein am Faaker See. Entlang der Pisten des ehemaligen Skigebiets „Baumgartnerhöhe“ entstanden zwei neue Flowtrails. 320.000 Euro wurden laut Michaela Tiefenbacher, der Vorsitzenden des Tourismusverbandes Finkenstein, investiert. Die Bergfahren „Flowgartner“ und „Lowgartner“ sind nicht nur für geübte Mountainbiker ein echter Spaßbringer, sondern auch für Kinder und Anfänger bestens geeignet.