Diese Konsequenzen zieht Himmer für Wiens Schulen

Vier Punkte umfasst das Konzept, auf dessen baldige Umsetzung der Bildungsdirektor hofft: So sollen neue Lehrer künftig eine dreimonatige Probephase durchlaufen. In diesem Zeitraum sei feststellbar, ob die Lehrkraft mit den Schülern zurechtkommt - oder eben nicht. Durch die Probezeit könne das Dienstverhältnis jederzeit aufgelöst werden. „Das soll natürlich keine Drohung sein, sondern vielmehr eine Möglichkeit für beide Seiten darstellen“, so Himmer in der Pressekonferenz am Dienstag.