46.000 Euro Strafe: Regel kaltblütig angewendet

Nur zum Vergleich: Der Franzose Benoit Paire wurde mit einer 16.500 Euro Busse bestraft, als er drei Schläger auf dem Hartplatz zertrümmerte und einen quer über den Court warf. Der Australier Nick Kyrgios musste 33.625 Euro zahlen, als er in Rom einen Stuhl auf den Court warf und davon lief. Es bleibt also die Frage, warum der ITF ausgerechnet Tatischwili so hart bestrafte.