Auto nach missglücktem Bankomatraub abgefackelt

Erst scheiterten Einbrecher in der Nacht auf Dienstag an einem Bankomaten im Foyer eines Supermarktes im oberösterreichischen Vorchdorf und legten anschließend Feuer. Nur kurz darauf brannte in Allhaming ein Auto völlig aus - der Fluchtwagen, ein Audi Q7, wurde abgefackelt. Es handelt sich bereits um den vierten Bankomatencoup in Oberösterreich innerhalb von zwei Monaten.