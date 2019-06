Vier Staatschefs im Anflug auf Landeshauptstadt

Am Vormittag eine neue Bundesregierung angeloben , am Nachmittag fünf Staatsoberhäupter in Linz zu einem informellen Gipfeltreffen empfangen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte einen starken Start in die Woche. Vier Staatschefs flogen am Airport Linz ein, wo sie LH Thomas Stelzer abholte.