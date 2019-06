Hektische Woche vor Pfingstreiseverkehr

Das wäre auch für die Gemeinde Grödig wichtig. „Auch wenn es am Wochenende nicht so tragisch war“, sagt Bürgermeister Herbert Schober (ÖVP), der überzeugt ist, dass es zu Pfingsten anders ausschauen wird. Er will noch unbedingt einen provisorischen Kreisverkehr an der Kreuzung in St. Leonhard. „Heute, Dienstag, gibt es dazu ein Treffen mit Landesrat Schnöll“, so der Ortschef.