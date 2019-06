„Müssen kein Flusswasser trinken!“

Knapp 316 Millionen Kubikmeter Wasser rinnen derzeit pro Jahr durch Hausanschlüsse, Betriebszuleitungen, Gartenschläuche und Beregnungsanlagen auf Feldern in Niederösterreich. Damit ist der Bedarf von Mensch, Tier, Industrie und Landwirtschaft zwischen Enns und Leitha abgedeckt, zudem sind in dieser Menge auch die Wasserexporte nach Wien und in das Nordburgenland eingerechnet. Reserven sind noch in ausreichendem Ausmaß vorhanden, betonten die Wissenschafter bei der Tagung in Mautern: „Das Grundwasservorkommen umfasst etwa 880 Millionen Kubikmeter.“ Damit wird auch künftig der gesamte Trinkwasserbedarf aus diesen natürlichen Speichern abgedeckt werden können, so die Fachleute: „Niederösterreich wird nicht wie viele andere Regionen Europas auf aufbereitetes Flusswasser zurückgreifen müssen.“