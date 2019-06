Larry „Ratso“ Sloman über seine Zeit mit Bob Dylan

Sloman selbst hat längst selbst Kultstatus erlangt. „Nachdem ich Dylan das erste Mal erlebte, wurde aus einem normalen New Yorker Juden dieser verrückte Typ, der ich nun mal geworden bin“, lachte Ratso. Der ehemalige „Rolling Stone“-Autor schrieb nach der 75er-Tour zahlreiche Bestseller-Biografien und tauchte in Kriminalromanen des eigenwilligen texanischen Country-Musikers Kinky Friedman auf. Nun, quasi als Pensionist, brachte Sloman als Ratso sein erstes Album, „Stubborn Heart“, heraus. Die Single „Our Lady Of Light“ wurde im Duett mit Nick Cave eingesungen. Lieder wie „I Want Everything“ und der Titelsong erinnern bewusst und gekonnt an Ratsos Freund Leonard Cohen. Mit einer Coverversion von „Sad Eyed Lady Of The Lowlands“ - mit Warren Ellis an der Flöte und der libanesischen Underground-Ikone Yasmine Hamdan als zweite Stimme - wurde Dylan Tribut gezollt. Es stellt sich die Frage, warum erst jetzt?