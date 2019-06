Kanufahrer saß mitten in Wasserfall fest: Gerettet

Zwei tschechische Wassersportler sind am Freitagnachmittag in Oberösterreich in der Steyr in Not geraten. Die Kajakfahrer konnten vor dem sogenannten Stromboding-Wasserfall nicht rechtzeitig aussteigen. Ein 32-jährige Mann erreichte gerade noch einen Felsen in der Mitte des Flusses und saß dort fest. Eine Frau (31) sprang früher aus dem Boot und konnte sich ans Ufer retten.