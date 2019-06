„Frauen dürfen immer erst in Krisen übernehmen“

Dass Frauen gerne als Krisenmanager eingesetzt werden, sieht Rauch-Kallat als absolut gegeben: „Angela Merkel kam damals an die Macht, als die CDU im Sinkflug war. Pamela Rendi-Wagner ist aktuell in einer fast aussichtslosen Position.“ Frauen seien immer dann ans Ruder gekommen, wenn Parteien in einer Krise steckten. Dass sie es schwerer haben, in Spitzenpositionen zu gelangen, selbst wenn sie gleich oder sogar höher qualifiziert sind, sieht Rauch-Kallat auch in sehr oberflächlichen Dingen begründet.