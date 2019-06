Peitschenschläge und Romantik: „Sonnenstein“

Im Zeitraum vom 1. bis zum 16. Juni hat Wien dieses Jahr die Ehre Gastgeberin derEuroPride zu sein. Diese pan-europäische LGBTIQ-Pride-Veranstaltung kommt nicht nur in bunten Farben, sondern auch mit schönen und spannenden Events wie dem EuroPride Run, dem Pride Village vor dem Wiener Rathaus und der Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße am 15. Juni. City4U hat die Highlights hervorgehoben.



“Wir sind alle irgendwie seltsam, unausgeglichen und ein bisschen verrückt. Und dumm“

BDSM - also der Sammelbegriff für verwandte Sexualpräferenzen, bei denen es unter anderen um Dominanz und Unterwerfung, ebenso wie spielerische Bestrafung geht - ist schon auf dieser Welt seit dem es Sex gibt. Sowohl in den alten Hochkulturen finden sich dafür Anzeichen, wie in den modernen Werken. Was sich vor einigen Jahren auf das Szenenleben beschränkte ist nun, nicht zuletzt dank der passenden Medien, in das kollektive Gedächtnis integriert. Es gibt da natürlich auf der einen Seite gute Bücher und Filme zu diesen Themen, auf der anderen Seite grauen Einheitsbrei. „Sonnenstein“ von Stepjan Sejic beweist einmal mehr, das man durchaus romantisieren kann, zeitgleich aber Sachlichkeit bewahren kann. Die Comicreihe beeindruckt durch die philosophischen Ausflüge in Richtung des Machtgefälles und der Frage nach der Macht und was passiert, wenn diese bricht.



(Anm. d. Red.: Praktiken aus dem Bereich des BDSM‘s kommen in den meisten Fällen nur mit einem Regelwerk aus. „Sicher, vernünftig und einvernehmlich“ sollte eigentlich immer das vorherrschende Konzept sein.)