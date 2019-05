Touristenschiff auf Donau gekentert - sieben Tote

Ein Touristenausflug hat am Mittwochabend in Budapest ein tödliches Ende genommen: Beim Zusammenstoß zweier Schiffe auf der Donau kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Insgesamt 21 Personen würden noch vermisst, es bestehe nur „minimale Hoffnung“ auf weitere Überlebende. Das teilte ein Sprecher des ungarischen Rettungsdienstes mit. Das Ausflugsschiff mit 35 Menschen an Bord, von denen die meisten südkoreanische Touristen waren, war infolge der Kollision mit einem größeren Schiff gekentert und gesunken.