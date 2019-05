„Rebekaa und Pascal sind nun im Himmel vereint“

Charity-Abend in Lokal

Der Tod des jungen Liebespaars erzeugt in Wels große Betroffenheit, viele kannten Pascal als Kicker beim FC Wels. Auch die Hilfsbereitschaft ist groß, da für die Eltern das Begräbnis finanziell kaum zu stemmen ist. Wer helfen will, kann aufs „Krone“-Sonderkonto (siehe unten) unter dem Kennwort „Mopedunfall“ spenden oder am Freitag ab 17 Uhr in die Galeriebar in Wels kommen - die Betreiber Fabian und Josef Dutzler spenden einen Euro je Getränk und verdoppeln dann die erreichte Summe!