Heiße Vonn-Küsse! Federer-Sieg wird zur Nebensache

In der Vorwoche schaute Subban in Salzburg vorbei, wo er in der RB-Akademie in Liefering Station machte. Der 30-Jährige, heuer mit den Nashville Predators in Play-off-Runde eins an den Dallas Stars gescheitert, lieferte den jungen Eishockeycracks tiefe Einblicke ins Profi-Geschäft in der besten Eishockeyliga der Welt, beantwortete alle Fragen.