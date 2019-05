Titel-Entscheidung in der zweiten Liga verschoben

Der FAC entschied das Wiener Kräftemessen im Auswärtsspiel bei den Young Violets 2:1 für sich. Lafnitz gab beim 2:2 in Wiener Neustadt eine 2:0-Pausenführung aus der Hand. Der Tabellenletzte Steyr unterlag in Klagenfurt 1:2, bleibt aber auch mit nunmehr 18 Saison-Niederlagen in der Liga. Denn einen Absteiger wird es laut aktuellem Stand keinen geben. Wiener Neustadt ist vorerst lizenzlos, durch den Abstieg von Wacker Innsbruck aus der Bundesliga müssen die Wacker Amateure (1:1 gegen Liefering) in die Regionalliga zurückkehren. Aus der Regionalliga Ost gibt es keinen Aufsteiger. Als künftige Zweitligisten stehen bereits der GAK und der FC Dornbirn fest.