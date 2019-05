Jeder dritte Arzt ist älter als 60 Jahre

89.640 von ihnen sind Selbstständige (Stand vom 1. Jänner 2019), der Großteil fällt in die Kategorie Gewerbetreibende (64,1%). Die meisten Selbstständigen gibt es in Graz, die wenigsten in Murau. Das größte Plus weist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf (+5,4%), das größte Minus die Südoststeiermark (-1,2%).