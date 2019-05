Schädliche „Touristen“: Wildschweine in Tirol

Pflügen die Erde um, hinterlassen Schäden

Dass sich die Wildschweine aber ins Tal trauen, sei eher ungewöhnlich, schildert Larcher. Sind diese Tiere doch Kulturflüchter, also eher fernab von Menschen im Wald unterwegs. Dort hinterlassen sie auch immer wieder grobe Schäden. In Osttirol ackerte eine Rotte vor vier Jahren einen Almboden ordentlich um. Jäger und Bauern sanierten gemeinsam. Auch seitens der Landwirtschaftskammer wird bestätigt: „Es kommt vereinzelt immer wieder zu Schäden, vor allem in höheren Regionen bzw. Almen“, heißt es. Da es aber keine zentrale Erfassung gäbe, sei es schwierig, die Schadenshöhe festzustellen.