Füchslein kauerte im Straßengraben

Derzeit begleiten die Pfleger des Tierschutzvereins in Vösendorf die Jungfüchse „Django“ und „Hilde“ beim Erwachsenwerden. Nun sollen die beiden Gesellschaft bekommen - und zwar von einem Artgenossen. Dieser wurde in Sollenau verängstigt am Straßenrand entdeckt und zu den Fachleuten ins Tierschutzhaus gebracht.