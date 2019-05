Albanien und Nordmazedonien: Grünes Licht von EU

Türkei-Gespräche liegen auf Eis: „Von EU distanziert“

An dieser Linie hielt die EU-Kommission am Mittwoch fest: „Die Türkei hat sich von der EU in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte weiter distanziert“, sagte Hahn. Die „Checks and Balances“ im politischen System seien geschwächt worden. Die Kooperation mit der Türkei im Migrationsbereich und bei der Betreuung syrischer Flüchtlinge werde freilich fortgesetzt, so Hahn.