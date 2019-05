Ein Sommer der Umwege für die Wiener U4-Nutzer

Für die Wiener Öffi-Nutzer wird das ein ereignisreicher Sommer - begleitet von großen Einschränkungen. Beinahe zwei Monate lang bleibt die Linie U4 zwischen der Station Karlsplatz und Längenfeldgasse gesperrt und wird in dieser Zeit komplett erneuert. Auch Renovierungen der Stationen Margaretengürtel und Kettenbrückengasse stehen an. Längere Wege sind also in der Sommerzeit vorprogrammiert.