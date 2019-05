„Auch wenn sie dich verrückt nennen: Mach weiter!“

Wien steht am Dienstag ganz ein Zentrum für den Klimaschutz: An der bereits dritten Klimakonferenz „R20 Austrian World Summit“ von Schwarzenegger, der aufforderte, „für die Zukunft unserer Kinder zu kämpfen“, nehmen neben dem ehemaligen Gouverneur auch Thunberg und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in der Hofburg teil. Die Eröffnungsrede hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Greta am Montag in der Hofburg empfangen hatte.