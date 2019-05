Verdreckte Flüsse: Erschreckende Werte für Donau

In der Donau bei Wien sind bei Proben für eine Studie erschreckend hohe Werte an Medikamentenrückständen entdeckt worden. Österreichs großer Strom wies dabei eine viermal so hohe Antibiotika-Dosis auf, als gesundheitlich verträglich ist. Laut der Studie wurde in der Donau die höchste Überschreitung eines Grenzwertes in Europa gemessen.