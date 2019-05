Porträts von NS-Opfern mit Messern zerschnitten!

Das Zentrum ESRA sprach damals bereits von einem „antisemitischen und respektlosen Akt der Zerstörung“ und zeigte sich „entsetzt und empört, dass eine sensibel-künstlerische Erinnerung an die Shoah zynische und zerstörerische Aggression bei Menschen hervorruft“. Es zeige „Respektlosigkeit vor Kunst und es zeigt vor allem Respektlosigkeit vor den porträtierten Menschen. Vor Menschen, die während der NS-Zeit verfolgt wurden“, so ESRA in der Stellungnahme.