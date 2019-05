Ski-Star Max Franz ist wieder auf der Rennpiste

Die Bedingungen – am Samstag gab es zeitweise Regen, am Sonntag zum Teil brütende Hitze – verlangte den Teilnehmern in der Tat alles ab. Bernhard Lederer (vor allem im Regen), Kart-Lady Corinna Kamper und Co. schraubten freilich Runde um Runde am Rundenrekord. Organisator Erich Hollerer: „Erstmals wurden hier Zeiten unter einer Minute und 16 Sekunden erreicht!“