Linzer Polizisten retteten 13-Jähriger das Leben

Mädchen konnte telefonisch erreicht werden

Die 13-Jährige konnte am Telefon erreicht werden, außerdem wurde eine Handypeilung durchgeführt. Letztendlich konnte die 13-Jährige beim Kreisel Bindermichl ausgeforscht werden. Das Mädchen saß bereits am Brückenpfeiler. Polizisten der PI Lenaupark konnten die Jugendliche am Springen hindern und vom Brückenpfeiler wegziehen. Das Mädchen wurde gegen 16:45 Uhr wieder in die Krankenanstalt zurückgebracht.