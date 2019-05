Gab es etwa gar keine Hintermänner im Ibiza-Krimi?

Die Vorwürfe von möglicher Geldwäsche bis hin zur Bestechlichkeit bzw. Anfütterung von Amtsträgern wiegen schwer. Während zehn Tage nach dem Regierungsbeben, das Österreich erschüttert hat, immer neue FPÖ-nahe Vereine in der Spendenfrage auftauchen, nimmt das Bild zur größten Partei-Affäre in der Zweiten Republik langsam Gestalt an. Die Rollenverteilung in dem heimischen Polit-Thriller Marke Hollywood wird klarer.