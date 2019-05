Enttäuschte NEOS empfehlen Kurz jetzt „Anstand“

SPÖ: „Der Kanzler hat unser Vertrauen verspielt“

In der SPÖ läuft indessen alles auf die Zustimmung zum Misstrauensantrag gegen Kurz am Montag hinaus. „Uns stimmt man nicht mehr um, der Kanzler hat unser Vertrauen verspielt“, sagt der Chef der SP-Gewerkschafter, Rainer Wimmer, im „profil“. Kurz‘ Angebot an die Opposition weist er zurück: „Beim Ministerrat, der nichts mehr entscheidet, dürfen also unsere Klubchefs künftig dabei sein? Eine Verarsche zum Quadrat.“ Am Freitag hatte Burgenlands Landesparteichef Hans Peter Doskozil gesagt: „Das Stimmungsbild bei uns - von den kleinsten Funktionären bis zu den Parteispitzen - ist, den Misstrauensantrag mitzutragen.“