Salzburger zum dritten Mal am Gipfel des Everest

Erfolg und Tragödie liegen knapp aneinander: Nur wenige Stunden, nachdem am Mount Everest (8.848 Meter) ein Bergsteiger aus Graz ums Leben gekommen war, hat der Salzburger Bergführer und Alpinpolizist Rupert Hauer am Freitag eine Expedition erfolgreich auf den Gipfel geleitet. Der 50-jährige Mauterndorfer (Lungau) stand dabei das dritte Mal binnen gut eines Jahres am höchsten Punkt der Erde.