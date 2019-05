Polizei holt Reichsbürger mit Kindern aus Erdhöhle

Die deutsche Polizei hat in Bayern einen vor Monaten mit seinen zwei minderjährigen Kindern untergetauchten Reichsbürger in einer selbst gegrabenen Erdhöhle entdeckt. Bei einem Zugriff in einem Steinbruch am vergangenen Samstagabend sei der 50-Jährige festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mit.