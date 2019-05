Steiermark: Ruf nach 365-Euro-Jahresticket

Er fordert neben der Verbesserung des Angebots vor allem auch Maßnahmen beim Preis: „In den vergangenen Wochen haben viele steirische Gemeinden Petitionen an das Land beschlossen, in denen die Einführung eines 365-Euro-Tickets gefordert wird. Der öffentliche Verkehr in der Steiermark gehört österreichweit zu den teuersten, dabei sollte er unabhängig vom sozialen Status und den finanziellen Möglichkeiten zugänglich sein.“