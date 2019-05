Verbrecher-Duo in Ungarn verhaftet

Die Ungarn gingen immer nach demselben Schema vor. Sie reisten alle vier bis sechs Wochen nach Salzburg, brachen zur Mittagszeit die Schlösser von Wohnungstüren auf und kehrten nach den Einbrüchen am späten Nachmittag in die Unterkunft zurück. „Eine Gegenüberstellung der Nächtigungen in der Stadt Salzburg mit den in Salzburg stattgefundenen Wohnungseinbrüchen ergab eine exakte Übereinstimmung“, so die Polizei.