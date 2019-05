Söder: „Das wäre ein Treppenwitz der Geschichte“

Söder hat am Donnerstag zugleich seine eigenen Landsleute eindringlich zur Teilnahme an der EU-Wahl am Sonntag aufgerufen - und vor der AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien gewarnt. „Es darf keine Zusammenarbeit demokratischer Parteien mit Rechtspopulisten geben“, sagte er in München. Das Beispiel der FPÖ zeige, dass Rechtspopulisten nicht geeignet seien, seriös Verantwortung zu übernehmen. „Ihnen mangelt es an Integrität und sie neigen zum Machtmissbrauch. Sie glauben, der Staat habe ihnen zu dienen und nicht sie dem Staat.“