Kunstuni Graz macht Phil Collins zum Ehrendoktor

„Höre selber nur selten Musik“

„Ich bin eigentlich keiner dieser Musiker, die sagen, ich lebe nur für die Musik“, gesteht Collins. „Ich höre privat auch gar nicht viel Musik.“ Mit Widerwillen ist er aber trotzdem nie auf die Bühne gegangen: „Das Gefühl, wenn die Menschen bei all den Liedern, die man in einem Leben als Musiker so erarbeitet hat, mit voller Freude mitsingen, ist einfach unschlagbar.“