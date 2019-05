Auto & Immo:„Stillstand gibt’s bei uns nie“

Zahlreiche Pläne

Auch am Standort Innsbruck gibt es neue Schauräume um 2,5 Millionen Euro. Geplant ist zudem eine Werkshalle. In Rosenheim wurden in Top-Lage rund 7000 m² gekauft, die an das dortige Firmenareal angrenzen. Der erste Salzburg-Standort liegt nun in Kaprun. „Stillstand gibt es bei uns nie, aber auch keine Experimente“, so die Brüder. Florian, jüngster Spross von Fritz Unterberger senior, stieg gerade frisch in die Immobiliensparte ein. Er setzt auf die immer wichtiger werdenden Premium-Lagen - „wichtige Zugpferde befruchten sich dort gegenseitig.“ Leuchtturmprojekte sind u. a. das „Kaiserreich“ in Kiefersfelden oder das Holzbau-Projekt „Natur Quartier“ in Kufstein.