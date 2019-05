Huawei kündigt eigenes Betriebssystem an

Jetzt ist es offziell: Huawei will unter dem massiven Druck von US-Sanktionen ein eigenes Betriebssystem auf den Markt bringen. Es solle spätestens zum nächsten Frühjahr auf Smartphones, Computern, Tablets, Fernsehern, in Autos und tragbaren Geräten laufen und mit Android-Apps kompatibel sein, kündigte der Chef der Huawei-Verbrauchersparte, Yu Chengdong, am Mittwoch an.