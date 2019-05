Mörtel hat mit Lindsay Lohan Hühnchen zu rupfen

Letzter Life Ball wird zum Spektakel

Am 8. Juni wird vor dem Wiener Rathaus der allerletzte Life Ball unter dem Motto „United in Diversity“ gefeiert. Neben Lohan haben sich auch Stars wie Katie Holmes, Dita von Teese und Supermodel Tatjana Patiz angekündigt. Wie Keszler am Montag mitteilte, wird die diesjährige Eröffnung „über den Regenbogen führen“.