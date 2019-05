Jedes Jahr verunglücken 1200 Kinder am Trampolin

Trampolinspringen ist bei Kindern beliebt, aber nicht ganz ungefährlich. Grazer Unfallmediziner vom Verein „Große schützen Kleine“ haben am Dienstag darauf aufmerksam gemacht, dass österreichweit jährlich 10.000 Kinder nach einem Trampolinunfall im Spital landen - in der Steiermark sind es rund 1200. Mit einigen Sicherheitsregeln konnte das Verletzungsrisiko allerdings massiv sinken, zeigten sich die Experten im Pressegespräch in Graz überzeugt.