Online-Coach soll Alkoholkonsum reduzieren

Das Problem liegt darin, dass nur wenige Betroffene den Weg zu einer Beratungsstelle finden. Hier setzt die Arbeit des Instituts für Suchtprävention in Wien ein. Ziel ist es, Menschen, die ihren Alkoholkonsum reduzieren wollen, möglichst früh und in einer Art und Weise zu erreichen, die ihnen entgegenkommt. Daher wurde das Online-Programm alkcoach.at lanciert. Es wird in den kommenden Monaten noch als wissenschaftliches Forschungsprojekt durchgeführt und soll danach in den Regelbetrieb gebracht werden.