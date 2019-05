„Aktion scharf“ der Finanzpolizei bei Barbershops

50 Kunden pro Tag, kein Umsatz in der Kasse

Außerdem wurde die Kundenfrequenz der Geschäfte beobachtet. Es stellte sich etwa in einem Fall heraus, dass rund 50 Kunden an einem Tag im Geschäft waren, doch kein einziger Umsatz in der Registrierkasse zu finden war, schilderte Rainer.