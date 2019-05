Nagl: Schwarz-Blau in Graz geht weiter

Kritik an „Großmannsucht“

Nagl spart aber nicht mit Kritik an der Bundes-FPÖ: „Ich bin als Mensch und Bürgermeister, der sich seit 22 Jahren bemüht, das Ansehen von Politik in unserer Gesellschaft hochzuhalten und zu stärken und der stets das Miteinander sucht, tief betroffen über die Enthüllungen der letzten Tage. Es tut mir in der Seele weh, wenn großmannsüchtige Parteienvertreter der Politik und unserem Österreich so einen Schaden zufügen.“