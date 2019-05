Flixbus kippt um: Toter und mehr als 70 Verletzte

Bei einem Reisebusunglück nahe Leipzig in Deutschland sind am Sonntag mindestens ein Mensch getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden. Sieben Insassen seien „schwerst verletzt“ worden, als der Flixbus umkippte, teilte ein Sprecher der Polizei Halle am frühen Montagmorgen mit. Das Unglück hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache am späten Sonntagnachmittag auf der A9 in Sachsen-Anhalt ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs ereignet. Der Unfall führte zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.