Neuwahlen „richtig“, aber wie geht‘s jetzt weiter?

„Letztlich war der Weg in Neuwahlen seine einzige Möglichkeit“, schreibt Peter Filzmaier in seinem Kommentar in der Sonntagsausgabe der „Krone“. „Was sonst hätte er denn tun sollen? Mit anderen Politikern der FPÖ weitermachen, die bisher Straches engste Vertraute waren und ausgerechnet dieser ihm vorgeschlagen hat? Das geht nicht.“